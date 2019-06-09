Козак назвал действия бывших властей Молдовы “откровенно криминальными”

Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдовой, вице-премьер Дмитрий Козак назвал “откровенно криминальными” действия сил, находившихся у власти в Кишиневе. Как отметил Козак, эти действия стали “очевидным подтверждением” позиции Москвы о необходимости оздоровления политической ситуации в Молдове.
– Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости “деокупации” Молдовы от криминального режима, – сказал он журналистам, пишут РИА Новости.
По словам вице-премьера, “попытки правящей, так называемой “Демократической” партии Молдовы, преподнести политический процесс последней недели как стремление России заключить сепаратные соглашения с Демпартией” – не что иное, как намерение выдать желаемое за действительное.
– Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты, – подчеркнул Козак.
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