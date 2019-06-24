Козак: Мы рассматриваем просьбу Игоря Додона о продлении беспошлинного экспорта молдавской продукции в Россию (ВИДЕО)

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“Результаты полугодовой работы по поставкам плодово-овощной продукции – это не просто цифры товарооборота, а, прежде всего, сотни и тысячи рабочих мест, доходы граждан, и мы готовы поддерживать эту историю”. Об этом в рамках брифинга для прессы по итогам встречи с президентом Игорем Додоном заявил вице-премьер РФ, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак.

Российский чиновник, который сегодня прибыл в нашу страну с визитом, поздравил всех граждан Республики Молдова с успешным разрешением политического кризиса, который совсем недавно был в нашей республике, но разрешился мирным путем.

– Опасность дестабилизации ситуации была очень большая. Хочу поблагодарить Игоря Николаевича Додона, представителей блока “АКУМ”, социалистов, которые нашли в себе мужество, стойкость, мудрость, чтобы создать коалицию и мирным путем сформировать правительство, которое должно работать на благо всей Молдовы. Мы здесь сегодня для того, чтобы после преодоления кризиса возобновить двустороннюю работу по сотрудничеству между нашими странами. Мы заинтересованы в налаживании взаимовыгодных отношений во всех сферах: экономической, гуманитарной и так далее, – сказал он.

Ключевое сотрудничество, по словам Козака, прежде всего, принадлежит сельскохозяйственной сфере.

– Мы рассматриваем предложение Игоря Николаевича по поводу продления беспошлинного режима поставок плодово-овощной продукции в Россию. Чрезвычайно важно, чтобы были сняты барьеры в работе межправкомиссии, которые намечаются или есть, для экспорта в Молдову со стороны России, для инвестиционного сотрудничества – очень много накопилось проблем за тот период, пока наши отношения были заморожены. Нам сегодня сказали, что запрет на посещение России государственными муниципальными служащими РМ будет снят. Мы должны вести диалог по всем тем направлениям, которые вызывают озабоченность у людей, – добавил он.

Козак также подчеркнул, что “результаты полугодовой работы по поставкам плодово-овощной продукции – это не просто цифры товарооборота, а, прежде всего, сотни и тысячи рабочих мест, доходы граждан, и мы готовы поддерживать эту историю”.

– Несмотря на то, что масштабы рынков несопоставимы, чрезвычайно важно, чтобы это сотрудничество было взаимовыгодным, и чтобы шаги и все международные отношения строились на взаимной основе. Думаю, в ближайшее время мы сумеем возобновить эту работу – у нас такая практика со всеми странами. Да, у нас не везде совпадают мнения с европейскими странами, с североамериканскими, но ни с одной страной такой степени замороженности отношений, которая была до недавнего времени с Молдовой, не было. Везде функционируют все институты сотрудничества, все правительственные комиссии – со всеми европейскими странами и с той же регулярностью, которая была раньше. Эта странная история, прежде всего, была в ущерб самой Молдове. Мы постараемся возобновить эту работу. Будем работать, и планомерно, и оперативно принимать необходимые решения, – добавил вице-премьер РФ.