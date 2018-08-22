Козак может посетить Молдову в сентябре (ВИДЕО)

В сентябре этого года Игорь Додон планирует провести вторую встречу с Дмитрием Козаком, вице-премьером Российской Федерации, спецпредставителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

Глава нашего государства предложил Козаку рассмотреть возможность визита в Молдову, и рассчитывает, что вице-премьер РФ может приехать в нашу страну в сентябре.

– В середине июля у меня уже состоялась первая встреча с ним, и мы обязательно проведем вторую. Я был бы очень рад, если бы молдо-российский форум, который состоится 20 – 22 сентября, посетил спецпредставитель президента Российской Федерации либо сопредседатель межправительственной комиссии, господин Патрушев, – сказал Игорь Додон.

Говоря о предстоящем форуме, глава государства отметил, что участвовать в нём будут многие бизнесмены. На сегодняшний день зарегистрировались уже несколько сотен предпринимателей из обеих стран.

– Я думаю, что участие представителей высокого уровня России может дать чёткий сигнал российскому и молдавскому бизнесу, – отметил Додон.

Напомним, что в середине июля президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Козака своим специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.