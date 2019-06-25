Козак: Молдо-российская межправкомиссия возобновила свою работу

0

После встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном вице-премьер РФ провел встречу и с премьером Майей Санду. По итогам беседы Дмитрий Козак констатировал, что, по его оценке, с сегодняшнего дня и фактически, и формально официальные отношения между Молдовой и Россией на уровне правительств разморожены.

– Мы поговорили по всему кругу, прежде всего, экономических отношений между Россией и Молдовой. Есть очень хороший настрой Правительства Республики Молдова и российского правительства на размораживание этих отношений, их возобновление и расширение. У нас много общих проблем, которые необходимо решать, развивать товарооборот. В этом заинтересована, в первую очередь, Молдова, мы это понимаем. Надо сказать, что российский рынок – очень ёмкий для Молдовы, эти решения, что касается условий торговли, должны приниматься на взаимовыгодной основе, мы об этом тоже договорились, – сказал он.

Вице-премьер также констатировал, что, начиная с сегодняшнего дня, работа молдо-российской межправкомиссии была, наконец, возобновлена спустя почти 3 года бездействия.

– Межправкомиссия, как основной институт по налаживанию сотрудничества, возобновила свою работу. Уже сегодня прошла встреча двух сопредседателей. К концу сентября будет подготовлено и проведено полноценное и полноформатное заседание, на котором будет решено много вопросов двустороннего сотрудничества. Мы уже с сегодняшнего дня договорились, что рабочие группы межправкомиссии будут работать. Многие вопросы, которые сегодня требуют разрешения на уровне рабочих групп, будут рассматриваться, докладываться в два правительства, и мы уже будем принимать необходимые решения, – подытожил российский чиновник.