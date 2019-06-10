Козак: Для нас и для Додона было принципиальным, чтобы Демпартия и Плахотнюк публично без купюр обнародовали свою позицию

0

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак не знает, насколько достоверна видеозапись, обнародованная СМИ ДПМ, в котором упоминается и лично Козак, якобы, настаивавший на федерализации. Об этом спецпредставитель Президента РФ по Молдове заявил в интервью “Коммерсанту”. Однако, по словам чиновника, в том числе и эта запись помогла избирателям ДПМ и другим гражданам Молдовы увидеть истинное лицо своих “героев”.

– Если там и есть доля правды, то для нас и для президента Игоря Додона было принципиальным, чтобы Демпартия и Плахотнюк публично без купюр обнародовали свою позицию. Чтобы избиратели Демпартии, другие граждане Молдовы знали истинное лицо своих “героев”. Предыдущий опыт взаимодействия, вернее его отсутствия, с так называемым демократическим правительством Молдовы не давал нам никаких оснований верить, что такая коалиция возможна. И последовавшие события это подтверждают, – сказал он.

Говоря о том, что позиции России, ЕС и США по политическому кризису в Молдове совпали, Козак отметил, что “мы ни с кем эту позицию предварительно не согласовывали”.

– Процесс формирования парламента и правительства — это внутреннее дело Молдовы. Тем не менее, последующее совпадение оценок России, Евросоюза и США красноречиво подтверждает настоятельную необходимость радикального оздоровления политической ситуации в республике, – подчеркнул он.