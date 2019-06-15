Козак: Благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима

Козак: Благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима

Спецпредставитель Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак выразил надежду, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы хватит политической мудрости и выдержки для оздоровления политической ситуации в стране, а также заявил о победе благоразумия над “авантюрными” действиями прежних властей Молдовы. 

– Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима, – сказал Козак журналистам.
Он выразил надежду на то, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы “и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране”.
– Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан, – добавил Козак.
Он также отметил важность того, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове.
– Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий, – уверен Козак.

 

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