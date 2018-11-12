Коварная месть: бывший сотрудник поджёг газовый баллон, пытаясь устроить взрыв на сельхозпредприятии

23-летний приднестровец и его 21-летний сообщник забросали газовый баллон мусором и подожгли его на территории частного сельхозпредприятия в Слободзейском районе.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, на неохраняемую территорию злоумышленники пробрались в ночь на 9 ноября. Газовый баллон, который использовался при приготовлении пищи, они забросали мусором и подожгли. К счастью, взрыва не произошло, огонь самоликвидировался.

Утром, обнаружив следы пребывания незваных гостей, руководитель организации обратился в милицию. Один из подозреваемых был задержан по горячим следам. Им оказался 23-летний мужчина, который ранее работал на данном предприятии. Местонахождение 21-летнего сообщника устанавливается.

По факту случившегося проводится разбирательство. Выясняются мотивы злоумышленников.