Косившего от армии молдаванина задержали при попытке пересечь границу России

Косившего от армии молдаванина задержали при попытке пересечь границу России

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Молдовы, находящегося в федеральном розыске, при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации.

В международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на выезд из России прибыл гражданин Республики Молдовы. В ходе осуществления пограничного контроля специалисты выяснили, что 18-летним молодым человеком интересуются молдавские правоохранительные органы, пишет pskov.ru.

По инициативе Министерства юстиции Республики Молдовы он объявлен в розыск за уклонение от срочной военной службы, сокращенной военной службы либо военной службы резервистов, призванных на военные сборы или по мобилизации, путем членовредительства, симуляции болезни, подлога документов или иного обмана.

Задержанный молдаванин в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

За совершенное преступление молодому человеку теперь грозит наказание в виде штрафа или неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 100 до 150 часов.

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