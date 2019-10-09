В Дрокии водитель автобуса оставил пассажиров на дороге и уехал заправиться (ФОТО)

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Пассажирам автобуса рейса Кишинёв-Дрокия пришлось пережить настоящий ужас. Водитель оставил их на дороге и уехал. Среди пассажиров были и дети.

Женщина, которая ехала в том автобусе с четырьмя детьми, рассказала о случившемся в социальной сети. По её словам, на выезде из села Шурь водитель заметил, что ему не хватит топлива для того, чтобы доехать до Дрокии. Поэтому он принял решение съездить домой заправиться, а потом забрать своих пассажиров.

В итоге автор и другие пассажиры были вынуждены стоять на холоде и ждать, когда автобус вернётся за ними, передаёт publika.md.