Кошмарные очереди на некоторых КПП: время ожидания превышает 120 минут

Кошмарные очереди на некоторых КПП: время ожидания превышает 120 минут

Многие граждане решили воспользоваться мини-каникулами и отправиться на отдых в соседние страны. Однако сделать это проблематично. Поток желающих оказался настолько высоким, что на некоторых КПП образовались огромные очереди. 

Сложнее всего ситуация обстоит на двух пунктах на границе с Украиной – “Тудора – Староказачье” и “Паланка – Маяки – Удобное”. Время ожидания на выезде из страны составляет 120 минут на каждом. Очереди и на “Крива – Мамалыга”. Там придется простоять не менее часа. Время ожидания на КПП “Вулканешты – Виноградовка” составляет полчаса.

Километровые очереди образовались и на границе с Румынией. В частности, на “Леушень – Албица” время ожидания, согласно карте “Трафик онлайн”, составляет 50 минут.

Пограничники просят граждан проявлять терпение и понимание и, по возможности, выбирать и другие пункты для пересечения границы. Узнать о том, как обстоит ситуация на КПП в режиме реального времени, можно здесь.

 

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