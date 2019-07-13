Кошмарное путешествие: неизвестные закидали камнями автобус Затока-Кишинёв (ФОТО)

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Жительница Молдовы рассказала кошмарную историю, которая случилась с её родителями.

Они возвращались на автобусе маршрута Затока-Кишинёв, когда двое мужчин вышли им навстречу и стали кидать камни в машину. В результате этого лобовое стекло было разбито, а водитель получил ранения, передаёт protv.md.

– Мои родители вернулись с моря, Украина, Затока, но по дороге с ними случилась беда. Два ненормальных украинца вышли на проезжую часть и стали кидать в автобус камни. Они разбили лобовое стекло и поранили водителя. Ещё немного и случилась бы большая беда, – рассказала женщина.

По её словам, в автобусе было много пассажиров, большинство из них – мамы с детьми. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.