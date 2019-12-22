Кошмарное ДТП на выезде из Ватры: двое пострадавших скончались по дороге в больницу (ФОТО)

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Страшное ДТП произошло этим вечером на выезде из Ватры в сторону Кожушны. На место происшествия прибыли три бригады пожарных и спасателей.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль Volkswagen Pasat и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате три человека оказались заблокированными в легковушке. Спасателям удалось вызволить их и передать врачам, однако по дороге в больницу двое пострадавших, мужчина и женщина, скончались.

Все обстоятельства случившегося выясняются.