Кошмарная авария в центре Кишинева: пострадали трое (ФОТО)

Три человека получили травмы различной степени тяжести после того, как машина, в которой они находились, врезалась в дерево.

Инцидент произошёл поздним вечером 15 ноября на пересечении улиц Пушкина и Когэлничану. По словам очевидцев, один из водителей пренебрёг красным светом и врезался в другую машину, после чего влетел в дерево на обочине дороги.

Водители и пассажиры всех машин остались живы, но получили серьезные травмы. У одного из пострадавших ранены ноги и голова, а сразу после ДТП он потерял сознание, пишет zugo.md.

Обстоятельства аварии выясняются.