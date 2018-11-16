Кошмарная авария в центре Кишинева: пострадали трое (ФОТО)

Кошмарная авария в центре Кишинева: пострадали трое (ФОТО)

Три человека получили травмы различной степени тяжести после того, как машина, в которой они находились, врезалась в дерево.

Инцидент произошёл поздним вечером 15 ноября на пересечении улиц Пушкина и Когэлничану. По словам очевидцев, один из водителей пренебрёг красным светом и врезался в другую машину, после чего влетел в дерево на обочине дороги.

Водители и пассажиры всех машин остались живы, но получили серьезные травмы. У одного из пострадавших ранены ноги и голова, а сразу после ДТП он потерял сознание, пишет zugo.md.

Обстоятельства аварии выясняются.

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