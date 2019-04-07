Кошмарная авария у Цынцэрень унесла жизнь двух человек (ВИДЕО)

Кошмарная авария у Цынцэрень унесла жизнь двух человек (ВИДЕО)

Серьезная авария произошла сегодня на въезде в село Цынцэрень района Анений Ной. Там легковая машина марки Dacia Logan столкнулась с рейсовым автобусом Анений Ной – Кишинев, в котором были 5 пассажиров. 

В результате аварии два человека, которые были в Dacia Logan – 38-летний мужчина и 62-летняя женщина – скончались на месте, будучи зажатыми металлом. Из машины их вытаскивали две бригады спасателей. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

 

 

 

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