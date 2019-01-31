Кошмар в воздушном пространстве: несколько самолётов кружат над Кишинёвом и не могут приземлиться (ФОТО)

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Воздушное сообщение с Молдовой всё ещё не может восстановиться из-за густого тумана, который не покидает нашу страну вот уже несколько дней.

Десятки рейсов аннулированы или задерживаются из-за непогоды. Но это ещё не всё. Самолёты кружат над аэропортом Кишинёва и никак не могут приземлиться, а в итоге покидают территорию Молдовы, направляясь назад или в соседние страны.

Так, например, сейчас над молдавской столицей безнадёжно кружит самолёт рейса Барселона-Кишинёв и никак не может приземлиться из-за тумана. В такой же ситуации оказался самолёт рейса Бухарест – Кишинёв. Если им не удастся совершить посадку, то самолёты будут вынуждены вернуть или перенаправить в другой аэропорт.

Стоит отметить, что сегодня было отменено более 10-и рейсов, около 15-и – задержаны, а два рейса из Москвы были перенаправлены в Румынию.