Кошмар в Единцах: мирное застолье закончилось поножовщиной

42-летний мужчина попал в больницу после того, как немного выпил со своим 21-летним племянником. Между мужчинами разразился конфликт, в результате которого молодой человек взял нож и нанёс удар своему родственнику.

Инцидент произошёл прошлой ночью около 21:45 в селе Корпач в районе Единец. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавший молодой человек задержан сотрудниками полиции.

Как сообщил для deschide.md глава отдела по уголовному преследованию ИП Единец Думитру Попович, сотрудники полиции установили, что молодой человек ударил родственника ножом в результате ссоры, спровоцированной распитием алкогольных напитков.

– Согласно превентивной медицинской экспертизе, телесные повреждения, нанесённые жертве, серьезны, но не представляют угрозы для жизни. Состояние мужчины сейчас стабильное. В настоящее время принимаются меры, направленные на выяснение обстоятельств инцидента, – сообщил Попович.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан на 72 часа.