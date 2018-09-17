Кощунственное ограбление прикованного к постели мужчины совершили в Приднестровье

Двое ранее судимых граждан ограбили 51-летнего жителя села Глиное, прикованного болезнью к постели. Инцидент произошёл вечером 12 сентября.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в частный дом на улице Матросова злоумышленник вошёл через незапертую дверь примерно в 19:00. Забрав плазменный телевизор, он направился к выходу. Просьбы беспомощного сельчанина вернуть технику грабитель проигнорировал. С места происшествия он скрылся вместе с сообщником, который находился на веранде и в случае опасности должен был предупредить.

В результате комплекса мероприятий личности злоумышленников были установлены. 33-летний житель села Суклея и 37-летний тираспольчанин были задержаны сотрудниками милиции 14 сентября. Похищенное имущество было изъято по месту жительства одного из подозреваемых.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.