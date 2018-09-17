Кощунственное ограбление прикованного к постели мужчины совершили в Приднестровье

Кощунственное ограбление прикованного к постели мужчины совершили в Приднестровье

Двое ранее судимых граждан ограбили 51-летнего жителя села Глиное, прикованного болезнью к постели. Инцидент произошёл вечером 12 сентября.  

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в частный дом на улице Матросова злоумышленник вошёл через незапертую дверь примерно в 19:00. Забрав плазменный телевизор, он направился к выходу. Просьбы беспомощного сельчанина вернуть технику грабитель проигнорировал. С места происшествия он скрылся вместе с сообщником, который находился на веранде и в случае опасности должен был предупредить.

В результате комплекса мероприятий личности злоумышленников были установлены. 33-летний житель села Суклея и 37-летний тираспольчанин были задержаны сотрудниками милиции 14 сентября. Похищенное имущество было изъято по месту жительства одного из подозреваемых.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md