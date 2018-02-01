Кошелек, ноутбук, пуховик: “улов” трех задержанных в Приднестровье воров

Грабители были пойманы с поличным и будут наказаны.



В первом случае, 30-летняя рыбничанка, ранее судимая, пробралась в квартиру 51-летнего мужчины и похитила деньги из кармана его рубашки. В содеянном женщина созналась.

От действий еще одной представительницы слабого пола пострадал житель Рыбницы. Так, утром уходя из его жилья, она забрала с собой ноутбук стоимостью 4,1 тысяч рублей ПМР. Позже личность подозреваемой была установлена, ею оказалась 27-летняя жительница района. Украденное имущество было возвращено владельцу.

В третьем случае жертвой кражи оказалась 44-летняя жительница села Красненькое. Из её дома пропала куртка стоимостью 800 рублей ПМР. Участковый инспектор милиции разыскал злоумышленника. Им оказался ранее судимый 25-летний односельчанин заявительницы. Похищенный пуховик был возвращен законной владелице.

По всем трем фактам кражи ведется разбирательство, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.