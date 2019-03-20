Коррупционный скандал в Муниципальном центре общественного здоровья: число фигурантов растёт

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Ещё один человек был задержан по делу о коррупции в столичном центре общественного здравоохранения. Речь идёт о женщине-бухгалтере одной из столичных компаний, которая давала взятки сотрудникам центра для получения нужных справок и документов. Женщина задержана на 72 часа по факту активной коррупции.

В настоящее время 32 человека (должностные лица и представители экономических агентов) находятся под подозрением по данному делу. 13 человек были задержаны и впоследствии арестованы.

Напомним, что 11 сотрудников Муниципального центра общественного здравоохранения были арестованы сотрудниками НАЦ и прокуратурой по борьбе с коррупцией в рамках расследования, начатого в мае 2018 года. Согласно материалам дела, они систематически вымогали деньги, лично или через посредников, у физических и юридических лиц за ряд услуг. Медицинские инспекторы и некоторые руководители центра принимали финансовые средства за выдачу разрешений и санитарных сертификатов, за отказ от проведения некоторых проверок или за сокрытие выявленных нарушений, обнаруженных в результате внезапных проверок.

Сотрудники НАЦ возбудили 138 уголовных дел по фактам активной и пассивной коррупции. Уголовное преследование ведёт антикоррупционная прокуратура.