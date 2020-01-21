Коррупционная схема в ЖДМ: 15 человек подозреваются в получении взяток за незаконную перевозку пассажиров и багажа

0

Начальник Управления обслуживания пассажиров и инструктор резерва проводников поездов ГП «Железная дорога Молдовы» были сопровождены сегодня в Национальный антикоррупционный центр после обысков. Мероприятия проходили в рамках 34 уголовных дел, возбужденных по фактам коррупции, по которым проходят сотрудники ЖДМ.

Согласно материалам дела, ответственные лица госпредприятия разработали схему, благодаря которой они собирали деньги у проводников поездов, чтобы скрыть незаконную транспортировку пассажиров и багажа. Таким образом, были выявлены случаи, когда начальники поездов получали от проводников от 300 до 1 500 долларов за рейс, чтобы не вносить в документы обнаруженные нарушения.

Кроме этого, был задокументирован случай подкупа за продвижение в должности сотрудницы Управления обслуживания пассажиров. Начальник управления потребовал у своей подчинённой 30 000 евро за то, чтобы рекомендовать её на должность начальницы поезда рейса Кишинёв-Бухарест.

Было также выявлено, что в период с октября по ноябрь 2019 года шестеро проводников передали инструктору резерва проводников некую сумму денег, чтобы он в свою очередь убедил членов комиссии закрыть глаза на выявленные нарушения, допущенные проводниками.

Сегодня, 21 января, сотрудники НАЦ провели обыски в домах и офисах 15 сотрудников ЖДМ. Все подозреваемые будут сопровождены в НАЦ на слушания, а глава управления был задержан на 72 часа. Все фигуранты дела подозреваются в пассивной коррупции, им грозит до 10 лет лишения свободы.