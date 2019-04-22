Коррупция в стенах Службы гражданского состояния: в результате обысков задержаны 4 человека

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Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры совместно со следователями Службы информационной безопасности провели обыски в отделе Службы гражданского состояния в Варнице.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пассивной коррупции. Согласно материалам дела, подозреваемые внедрили преступную схему, согласно которой мошенническим путём получали денежные средства от бенефициаров услуг взамен на законную или незаконную выдачу документов гражданского состояния. Третьи лица идентифицировали потенциальных клиентов «услуги», а чиновники отдела Службы гражданского состояния выдавали документы взамен на деньги.

Обыски проходили в кабинетах офиса в отделе Службы гражданского состояния в Варнице, а также в домах и автомобилях подозреваемых. В результате операции были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные в результате преступных действий, а также бумажные и электронные носители информации с данными о преступной схеме.

В результате обысков были задержаны 4 человека, включая руководителей отдела. В их отношении были применены предварительные меры наказания. Так, глава отдела получила наказание в виде домашнего ареста на 30-дневный срок. Её подчинённый – предварительный арест на 20-дневный срок. Посредник – 30 дней предварительного ареста. А четвёртый обвиняемый был освобождён – ему инкриминируется лишь один эпизод коррупции. Последний признал свою вину и сотрудничает со следствием.