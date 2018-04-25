Коррупция продолжает расти: в первом квартале года преступлений стало на 14% больше

За первые три месяца 2018 года сотрудники НАЦ зафиксировали 247 преступлений, связанных с коррупцией, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило секвестр на имущество, ценность которого оценивается в 23 121 184 леев.

Такие данные предоставил Национальный антикоррупционный центр. Так, согласно отчёту, из общего числа преступлений, 209 связанны с коррупционными схемами, 36 – с отмыванием денег, а остальные относятся к другим видам правонарушений. Больше половины всех вычисленных схем (68%) были совершены на территории Кишинёва или центральных районах страны. Ещё 19% преступлений зарегистрировано в Бельцах и северных районах, а 13% – в Кагуле и южных районах. Согласно критериям тяжести преступлений отмечается, что 187 преступлений относятся к особо тяжким, 39 – к менее тяжким и 21 – к лёгким.

Среди видов преступлений на первом месте – торговля людьми (68 случаев), на втором – злоупотребление властью (43 случая), а третью позицию заняла пассивная коррупция (40 случаев). В первом квартале года также был зафиксирован 31 случай активной коррупции и 13 случаев извлечения выгоды из влияния.

Самыми коррумпированными учреждениями и областями традиционно стала система правосудия, а за ней следует сфера бюджетной безопасности, местного публичного управления, частный сектор, а также медицина, образование и военная служба. В преступные схемы были вовлечены 30 представителей власти местного управления, 17 человек из сферы здравоохранения, 9 полицейских, 3 начальника государственных предприятий и организаций, прокурор, директор государственного агентства, представитель сферы образования, а также юрист, нотариус и судебный представитель.

За отчётный период сотрудники НАЦ рассмотрели 3 461 жалобу, а на линию поступило 819 звонков, что на 400 больше, чем за тот же период 2017 года. За это время было расследовано 1 223 уголовных дела, что на 141 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 189 дел были уже завершены и ещё 99 дел в отношении 111 человек были переданы в суд.