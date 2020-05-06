Коррупция не пройдёт! Примария Кишинева и Национальный орган по неподкупности заключили соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

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Документ был подписан впервые. Он предусматривает установление сотрудничества между ведомствами и оказание необходимого содействия для снижения рисков феномена коррупции в муниципальных учреждениях, а также направлен на недопущение и борьбу с этим явлением в рядах сотрудников примарии.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Градоначальник выразил надежду на эффективное сотрудничество вследствие подписания этого соглашения, и подчеркнул, что борьба с коррупцией – один из его приоритетов.

Хочу, чтобы примария Кишинёва стала поистине транспарентной, чтобы в ней трудились честные и неподкупные чиновники. В том числе для этого, а также для того, чтобы обеспечить качественный менеджмент муниципальных учреждений, мы постепенно переходим на различные онлайн-платформы. Неподкупность и транспарентность действий – главные качества, которыми должен обладать каждый чиновник, – отметил он.

Чебан также подчеркнул, что примария Кишинёва намеревается подписать аналогичное соглашение и с Национальным антикоррупционным центром.

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