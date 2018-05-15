Корреспондент Sputnik награжден медалью “афганцев” Молдовы

За значимый вклад в развитие ветеранского афганского движения и увековечивание памяти об Афганской войне, корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Николай Костыркин удостоен бронзовой медали “Ветеранский крест за заслуги” третьей степени Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

Награда номинанту была вручена председателем Союза, дважды кавалером Ордена Красной звезды, первым заместителем председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств СНГ Михаилом Моканом.

“Есть явления, которые объединяют наши народы, народы постсоветского пространства. Это, в первую очередь, ненависть к фашизму и гордость за подвиг дедов на полях сражений Великой Отечественной войны. Также в немалой степени нас объединяет боль и гордость за тех, кто прошел Афганскую войну. Увековечивать их подвиг — наша святая обязанность. Мой отец, Анатолий Костыркин, прошел Афган, так что в моем случае помощь Союзу ветеранов Афганистана — это что-то вроде гражданского и семейного долга. Рад, что благодаря агентству Sputnik Молдова эта информационная поддержка стала более ощутимой” , — подчеркнул Николай Костыркин.

“Корреспондент Sputnik Молдова Николай Костыркин не первый год оказывает значимое информационное содействие Союзу ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова. В частности, неоценимое содействие Николая было оказано в подготовке и информационной поддержке издания Книги памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганистане”, — отметил председатель СВВА РМ Михаил Мокан.

Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова был создан в Кишиневе в 1995 году. Союз оказывает социальную и правовой защиту ветеранам войны в Афганистане и их семьям. За 10 лет необъявленной Афганской войны, с 1979 по 1989 год, погиб 301 выходец из Молдовы, еще четверо пропали без вести, а 257 стали инвалидами. В Молдове 15 февраля официально объявлена Днем памяти погибших в Афганистане. Мемориал «Сыновьям Родины — вечная память» посвященный уроженцам Молдавии, погибшим в Афганистане, был открыт в Кишиневе в мае 2007 года.

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* По данным LiveInternet на апрель 2018 года.