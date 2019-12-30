Сотрудницу Антикоррупционной прокуратуры изнасиловали после корпоратива

Сотрудницу Антикоррупционной прокуратуры изнасиловали после корпоратива

Пострадавшая написала жалобу.

Согласно полученным данным, инцидент произошёл в ночь с 27 на 28 декабря после корпоративной вечеринки коллектива Антикоррупционной прокуратуры. Некоторые сотрудники решили продолжить веселье в одном из заведений в секторе Чеканы, передаёт deschide.md.

После того, как сотрудники АП употребили большое количество алкогольных напитков, они познакомились с мужчинами, которые отдыхали в том же заведении. Двое из них воспользовались тем, что одна из сотрудниц АП еле держалась на ногах, посадили её в машину и отвезли в одну из квартир, где изнасиловали.

Дело находится на рассмотрении Инспектората полиции Чекан.

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