Корова-беглянка доставила хлопот полицейским в Бендерах

Курьезный инцидент произошел ночью 28 сентября в Бендерах.

Там на одной из улиц припозднившиеся горожане заметили безнадзорно разгуливающую корову. На шее животного виднелась оборванная цепь.

Очевидцы сообщили о корове в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов приняли решение забрать животное в отделение до выяснения всех обстоятельств. В итоге корову доставили в местный вытрезвитель, где разместили ее во внутреннем дворике.

На следующий день хозяин коровы был найден. Он рассказал, что приобрел животное накануне и привязал его в своем дворе, откуда та и сбежала.

В итоге животное было возвращено владельцу, а он сам будет наказан за безнадзорный выпас крупного рогатого скота.