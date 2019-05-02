Короткое замыкание в газовом котле привело к возгоранию

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Возгорание в частном доме по переулку Мира села Красная Горка произошло во втором часу ночи. Обеспокоенные жильцы сквозь сон почувствовали запах гари и услышали треск, доносившийся из кухни. Когда хозяин пришёл на шум, увидел разгорающийся огонь и полностью задымлённую комнату. Домочадцы поспешили набрать номер «101».

Около часа ушло у боевого расчёта СВПЧ-9 на ликвидацию возгорания площадью 20 кв. м. Огнём уничтожен отопительный прибор, повреждены кресло и шкаф, закопчены стены, пишет mvdpmr.org.

Причиной воспламенения стало короткое замыкание в трансформаторе газового котла. Материальный ущерб составил 20 000 рублей. Проводится разбирательство.