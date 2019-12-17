Короткое замыкание в доме рыбничанина стало причиной пожара (ФОТО)

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ЧП произошло 14 декабря в Рыбнице во дворе частного домовладения. В доме вдруг погасло электричество. 53-летний хозяин стал осматривать жилое здание. На первом этаже в котельной мужчина увидел сильный дым, а потом воспламенение.

Пожарный расчёт оперативно ликвидировал возгорание. Огнём была повреждена деревянная дверь в помещение котельной, закопчены стиральная машина и стены, передаёт mvdpmr.org.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке. Разбирательство продолжается.