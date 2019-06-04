Короткое замыкание стало причиной взрыва газового баллона в Рыбнице

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Громкий взрыв и яркое пламя напугали жителей села Белочи Рыбницкого района. ЧП произошло 2 июня около полуночи. Во дворе частного дома полыхала летняя кухня. Газовый баллон с пропаном под воздействием высокой температуры разорвало на мелкие части.

Обеспокоенные односельчане вызвали спасателей, пишет пресс-служба МВД ПМР. В момент инцидента 69-летняя хозяйка находилась в доме.

Рыбницким пожарным понадобилось около часа, чтобы ликвидировать возгорание площадью 25 кв. м. От капитального строения остались только стены.

По мнению специалистов, виной всему – старая проводка, которая привела к короткому замыканию. По факту случившегося проводится разбирательство.