Короткое замыкание стало причиной возгорания двух автомобилей

Два случая возгорания автомобилей произошли в Приднестровье. Оба связаны с коротким замыканием электропроводки.

В одном из случаев машина загорелась на ходу. Так, согласно сообщению МВД Приднестровья, при движении по улице Советской в селе Бутучаны Рыбницкого района произошло воспламенение моторного отсека в автомобиле Volkswagen. 63-летний владелец авто пытался сбить пламя с помощью огнетушителя. Житель села, ставший очевидцем, позвонил в пожарную часть. Спасатели ликвидировали пламя за считанные минуты. Повреждён моторный отсек. Имущественный ущерб составил 25 000 приднестровских рублей.

Автомобиль марки Нyundai загорелся во дворе на улице К. Либкнехта в Тирасполе. О случившемся в пожарную службу сообщили очевидцы. Один из работников расположенной неподалёку от места ЧП специальной коррекционной школы начал борьбу с пламенем, используя штатный огнетушитель. Окончательно ликвидировали огонь пожарные СВПЧ-1. Личность собственника транспортного средства и причинённый имущественный ущерб устанавливаются.