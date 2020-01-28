Короткое замыкание стало причиной пожара в доме жителя Слободзеи

Короткое замыкание стало причиной пожара в доме жителя Слободзеи

25 января в Слободзее произошло возгорание в частном доме. Огонь вспыхнул в комнате и стремительно перекинулся на камышовую крышу.

К месту ликвидации были направлены два пожарных расчёта, пишет mvdpmr.org. Спасатели сбили пламя и разобрали деревянную конструкцию.

Во время возгорания 41-летний хозяин успел выйти на улицу. Мужчину осмотрели врачи, от госпитализации он отказался.

По предварительной версии, причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки на чердаке. Обстоятельства инцидента выясняются.

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