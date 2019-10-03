Короткое замыкание привело к пожару: пострадали два гаража и авто (ФОТО)

Короткое замыкание привело к пожару: пострадали два гаража и авто (ФОТО)

Дым из гаража, расположенного в посёлке Новотираспольский, мужчина заметил ночью 2 октября. Автовладелец открыл постройку и увидел объятый пламенем Chrysler.

Весть о пожаре мгновенно облетела дома неподалёку. К приезду пожарных автолюбители успели отвести свои машины на безопасное расстояние, в том числе и из двух соседних вовсю горящих помещений, пишет mvdpmr.org.

Пожарные спасли от полного уничтожения стоящие рядом строения. Однако автомобиль и два гаража выгорели полностью.

Вероятной причиной воспламенения стало короткое замыкание электрооборудования автомобиля. Материальный ущерб устанавливается, проводится разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md