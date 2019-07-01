Короткое замыкание привело к отключению четырёх трансформаторных пунктов (ФОТО)

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В четверг, 27 июня, произошло аварийное отключение двух подземных линий электропередачи среднего напряжения, в результате чего было повреждено 337 мест потребления в секторе Центр муниципия Кишинёв, в периметре улиц Армянская, 31 Августа и Вероника Микле. Эта неисправность вызвала серию коротких замыканий, которые привели к отключению четырех трансформаторных станций (PT-673, PT-674, PT-46, PT-47).

По данным пресс-службы АО «Red Union Fenosa», дефект подземного кабеля, который принадлежит частному экономическому агенту, был вскоре обнаружен. Оперативные команды предприятия связались с представителями экономического агента, чтобы получить разрешение на выполнение работ. Однако на том основании, что рабочий день окончен, экономический агент закрыл ворота, которые обеспечивают доступ к трансформаторному пункту и отказал бригадам провести работы.

После нескольких часов переговоров поставщик электроэнергии был вынужден проникнуть на территорию PT-347. Доступ к трансформаторному пункту был ограничен из-за строительных материалов, хранившихся без соблюдения правил безопасности в этой зоне. Это задержало проведение работ и возобновление услуг. Подача электроэнергии была возобновлена на следующий день, 28 июня.

В связи с этим АО «Red Union Fenosa» настоятельно рекомендует экономическим агентам и частным лицам содержать трансформаторные пункты в соответствии с установленным порядком и при необходимости обеспечивать поставщику доступ к ним.