Короткое замыкание едва не стало причиной пожара в доме тираспольчанина (ФОТО)

Короткое замыкание едва не стало причиной пожара в доме тираспольчанина (ФОТО)

В воскресенье днём в службу пожаротушения в Тирасполе поступило сообщение о возгорании кровли частного дома. Проживающий в нём 32-летний мужчина обнаружил задымление и принялся бороться с огнём самостоятельно.

Прибыв на место происшествия, пожарные произвели тушение очага возгорания и не допустили повторного воспламенения, передаёт mvdpmr.org. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропровода, проложенного через чердачное помещение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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