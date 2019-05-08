Короткая история успеха

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О том, как молдаване воспользовались безвизом

28 апреля исполнилось пять лет со дня, когда для Республики Молдова была введена упрощённая система пересечения границ стран, входящих в Европейский Союз, что стало одним из самых осязаемых достижений молдавских властей в области евроинтеграции. В 2014 году наша страна первой из всех государств Восточного партнёрства выполнила условия, которые ей были поставлены ЕС для либерализации визового режима.

Границы не на замке

Отмена Евросоюзом виз для краткосрочных поездок в страны, входящие в ЕС и в Шенгенскую зону, позволила гражданам РМ, обладающим биометрическими паспортами, свободно перемещаться по этому пространству. По данным Пограничной полиции, за пять лет действия упрощённой процедуры пересечения границы со странами ЕС либерализацией виз воспользовались 2 019 499 молдавских граждан. Именно столько человек пересекли государственную границу РМ через совместные с Румынией контрольно-пропускные пункты и через Международный кишинёвский аэропорт.

Чаще всего граждане Молдовы, чтобы выехать в страны Евросоюза, пересекают границу в районе КПП Леушены – Албица и по воздуху, вылетев из Кишинёвского аэропорта. В первом случае зарегистрировано 759 237, а во втором – 372 289 пересечений. По статистике, чаще всего выезжают в страны ЕС молодые трудоспособные люди в возрасте 26 – 35 лет. Всего за минувшие пять лет выехали 502 609 человек.

Хотя есть граждане, которые считают, что либерализация визового режима – не весть какое достижение молдавских властей, но многие молдаване этим довольны, потому что упростилась процедура выезда за границу. Если раньше надо было в посольствах соответствующих стран ЕС запрашивать визу, платить за неё пошлину, порой получать отказ на въезд, то сейчас достаточно иметь действующий биометрический паспорт, чистую историю путешествий в европейские страны – и граница открыта.

«По данным Пограничной полиции, за пять лет действия упрощённой процедуры пересечения границы со странами ЕС либерализацией виз воспользовались 2 019 499 молдавских граждан».

Под напором мигрантов

Первоначально послушная Молдова, выполнившая все выдвинутые перед ней Евросоюзом требования, ставилась всем остальным странам третьего мира в пример как государство с положительными достижениями, названными историей успеха. Но довольно быстро этот термин был забыт из-за многочисленных политических кризисов по причине процветающей коррупции и из-за аферы века, когда в 2014-м из банковской системы страны был украден миллиард евро. В последние пару лет вдобавок к вышеперечисленному стало расти число мигрантов из РМ, нарушающих действующее законодательство европейских стран, из-за чего безвизовый режим оказался под угрозой отмены.

В двух представленных докладах Еврокомиссии, где было проанализировано, как выполнялись РМ условия безвизового режима, к сожалению, констатировалось, что граждане Молдовы нарушают сроки пребывания в странах ЕС – число незаконных нахождений увеличилось в два раза и продолжает расти. Из-за нарушений правил пребывания многим гражданам Молдовы отказано во въезде в страны ЕС. Увеличилось и число ходатайств о предоставлении убежища молдаванам. Но из общего числа запросов людей, выдающих себя за преследуемых беженцев, удовлетворяется не больше 2%.

Сами виноваты

Таким образом, молдавские мигранты-нарушители заставили еврокураторов задуматься над вопросом, каким образом наказывать страны, пренебрегающие условиями безвизового режима. Возникла идея, на какие-то периоды времени приостанавливать действие упрощённой системы пересечения границ для стран-нарушителей. Также Евросоюз подумывает несколько усложнить процедуру въезда в европространство, намереваясь ввести предположительно с

2020 года для стран третьего мира, в том числе и для РМ, предварительную онлайн-регистрацию и взнос в размере €10.

Начнёт применяться эта процедура со следующего года или нет, время покажет. Но тот факт, что терпеть нарушения мигрантов из Молдовы и из других стран Евросоюз не намерен, это факт.

Анастасия Погодина