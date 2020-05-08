Коронавирус: вылечились 1826 человек

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Вчера из медицинских учреждений страны были выписаны еще 79 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее число вылечившихся граждан составляет на данный момент 1826.

Всего до настоящего времени в Молдове было подтверждено 4 605 случая COVID-19, 574 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в триажный центр поступили 58 человек с подозрением на коронавирус.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 255 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 29 подключены к аппаратам ИВЛ), 415 – в среднем состоянии, остальные – в удовлетворительном.

На дому под присмотром врачей находятся 995 человек с подозрением на коронавирус. 965 из них были протестированы на наличие инфекции. 810 тестов оказались положительными, 155 – отрицательными. Из общего числа пациентов, получающих лечение на дому, 213 уже вылечились.

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