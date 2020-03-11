Коронавирус в Молдове: ВСБ рассмотрел 4 сценария развития ситуации (ВИДЕО)

Высший совет безопасности рассмотрел на сегодняшнем заседании 4 сценария развития ситуации в стране в связи с коронавирусом. Об этом рассказал Игорь Додон.

– 1 сценарий: тот, что есть сейчас. Несколько подтвержденных случаев, вы о них знаете.

2 сценарий: увеличение числа подтвержденных случаев до 400;

3 сценарий – до 1000 случаев;

4 сценарий – свыше 1000 случаев.

Для каждого из этих сценариев уже разработан конкретный план действий учреждений. Хочу отметить, что на этом этапе ко второму сценарию, то есть, до 400 случаев, медицинские учреждения готовы, у нас есть достаточное количество мест, единиц медицинского оборудования и персонала, который будет следить за ситуацией и разрешит этот кризис. Надеемся, что до этого не дойдет, но мы готовы, и готовимся к сценариям 3 и 4. Об этом мы проинформируем вас позднее, – сказал президент.