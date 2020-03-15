Коронавирус в Молдове: стало известно, из каких населенных пунктов заболевшие

Коронавирус в Молдове: стало известно, из каких населенных пунктов заболевшие

Информация была представлена министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну на брифинге. 

По ее словам, заболевшие из: Флорешт, Кишинева, Бессарабки, Гратиешт (Кишинев), Сорок, Хынчешт, Рышкан и Кагула. Министр отметила, что после того, как случай заболевания подтверждается, власти идентифицируют круг лиц, с которыми общался инфицированный, и следят за состоянием этих людей.

Напомним, на данный момент в Молдове подтверждено 12 случаев заболевания: 10 импортировано (8 – из Италии, по одному – из Великобритании и Франции), 2 случая были переданы от человека к человеку уже внутри  нашей страны.

 

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