Коронавирус в Молдове: стало известно, из каких населенных пунктов заболевшие

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Информация была представлена министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну на брифинге.

По ее словам, заболевшие из: Флорешт, Кишинева, Бессарабки, Гратиешт (Кишинев), Сорок, Хынчешт, Рышкан и Кагула. Министр отметила, что после того, как случай заболевания подтверждается, власти идентифицируют круг лиц, с которыми общался инфицированный, и следят за состоянием этих людей.

Напомним, на данный момент в Молдове подтверждено 12 случаев заболевания: 10 импортировано (8 – из Италии, по одному – из Великобритании и Франции), 2 случая были переданы от человека к человеку уже внутри нашей страны.