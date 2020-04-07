Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 7 апреля (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 7 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в нашей стране осталось прежним: 965. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

111 случаев были завезены в страну, остальные 854 – случаи местной передачи вируса от человека к человеку.

В тяжелом состоянии на данный момент остаются 77 пациентов. Состояние 335 – среднее, остальных – удовлетворительное.

Также зарегистрированы еще две смерти. Речь о мужчинах, обоим было по 68 лет. Таким образом, число летальных исходов выросло до 21.

В то же время еще три человека вылечились от коронавируса и были выписаны из больниц. Общая цифра – 40.

Всего до сегодняшнего дня в Молдове было сделано 4598 тестов на обнаружение коронавируса.

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