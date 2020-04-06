Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 6 апреля

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По состоянию на утро 6 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 864. 106 из них были “завезены” в страну.

В тяжелом состоянии находятся 76 человек. В среднем – 304. Остальные пациенты – в удовлетворительном. 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ: 3 находятся в Больнице скорой помощи, 7 – в РКБ.

Число вылечившихся от коронавируса граждан Молдовы выросло до 37. Вчера 7 пациентов были выписаны из больницы Тома Чорбэ.

В то же время этой ночью зарегистрированы две смерти: скончались 81-летняя женщина и 78-летний мужчина. Оба были в тяжелом состоянии с сопутствующими хроническими заболеваниями.

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