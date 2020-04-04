Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 4 апреля

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По состоянию на утро 4 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 591. Больше всего инфицированных в Кишиневе: 232. В Штефан-Водэ 83 заболевших, в Сороках – 71.

Как обстоит ситуация в других районах, можно посмотреть здесь. Что касается возраста, картина следующая:

0-9 лет – 17 случаев; 10-19 – 31; 20-29 – 66; 30-39 – 111; 40-49 – 98; 50-59 – 144; 60-69 – 91; 70-79 – 30; старше 80 – 3.

89 случаев были завезены. Остальные граждане заразились внутри страны.

Что касается состояния инфицированных, у 67 оно тяжелое, у 209 – среднее, у 243 – удовлетворительное.

Также сегодня утром была зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Скончался 79-летний мужчина, у которого, помимо COVID-19, были хронические заболевания. Таким образом, число летальных исходов выросло до 9.

В то же время сегодня выпишут его одного вылечившегося пациента. Ему 22 года, он находился в больнице Тома Чорбэ. Всего на сегодняшний день выздоровели 27 человек.

Думбрэвяну также рассказала, что сегодня будут активированы еще ряд районных больниц, однако подчеркнула, что дети, беременные женщины и тяжелые пациенты будут доставлены для лечения в Кишинев, вне зависимости от места проживания.

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