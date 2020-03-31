Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 31 марта

0

По состоянию на утро 31 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове не изменилось: 298. 65 из них были завезены, остальные – местные.

В больнице имени Тома Чорбэ остаются 126 человек. Состояние 31 из них оценивается как тяжелое, 63 – как среднее, у 32 – удовлетворительное.

В детской инфекционной больнице 17 детей и 6 взрослых. Состояние 17 человек – среднее, остальных шести – удовлетворительное.

В РКБ 13 человек: 12 в тяжелом состоянии, 1 – в среднем.

В больнице “Эмилиан Коцага” находится мама, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В больнице при Министерстве здравоохранения лежат 83 человека: 13 в среднем состоянии, остальные – в удовлетворительном.

В Бельцах госпитализированы 6 человек: 2 – в среднем состоянии, 4 – в удовлетворительном. В Каушанах пятеро: 1 – в среднем, остальные в удовлетворительном. В Кагуле 1 человек, в роддоме №2 две женщины, у них среднее состояние. В больницах Приднестровья лежат пациенты в среднем и в удовлетворительном состоянии.

Общее число вылечившихся от коронавируса в Молдове выросло до 18.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.