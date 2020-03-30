Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 30 марта (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 30 марта число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Молдове составляет 263. 148 из инфицированных – женщины.

59 случаев были завезены: из Италии, Украины, Великобритании, Франции, Румынии, России, Швеции, Чехии, Германии. Остальные – местные: в Кишиневе, Хынчештах, Сороках, Штефан-Водэ, Яловенах, Каушанах, Новых Аненах, Кагуле, Рышканах, Бельцах, Сынжерей, Тараклии, Кантемире, Оргееве, Ниспоренах, Страшенах, а также в Приднестровье (16 случаев).

В больнице Тома Чорбэ находятся 127 человек. 32 – в тяжелом состоянии, 86 – в среднем и удовлетворительном состоянии. В детской инфекционной больнице лежат 15 детей и 5 взрослых. 14 – в среднем состоянии, 6 – в удовлетворительном. В РКБ находятся 13 пациентов. 12 – в тяжелом состоянии, 1 – в среднем. В больнице им. Коцага находится мать с ребенком, которых в скором времени выпишут. В больнице Минздрава находятся 60 пациентов: 6 в среднем состоянии, 54 – в удовлетворительном.

– Также начат прием пациентов в больницы Бельц, Каушан, а с сегодняшнего дня подключится и больница Святого Архангела Михаила в Кишиневе. В течение недели будут задействованы и другие больницы, – рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

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