Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 3 мая

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По состоянию на утро 3 мая число зарегистрированных в Молдове случаев коронавируса остается прежним – 4052. 475 из них в Приднестровье.

260 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 481 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из медучреждений выписали еще 48 человек. Всего вылечились 1430 пациентов, а 124 скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

За последние 24 часа в центр COVID-19 доставили 48 пациентов с подозрением на инфекцию.

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