Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 3 апреля

0

Число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове не изменилось за ночь и составляет 505. 80 из них были “завезены” в Молдову, остальные граждане заразились уже внутри страны. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Что касается пациентов с подтвержденным диагнозом, 62 из них остаются в тяжелом состоянии, 221 – в среднем, а еще 158 – в удовлетворительном. Еще 2 человека вылечились. Таким образом, число выздоровевших граждан увеличилось до 26, отметила министр.

Думбрэвяну также рассказала, что было принято решение ввести карантин в районной больнице Штефан-Водэ. Напомним, что весь этот город находится на карантине из-за возросшего числа случаев COVID-19. Все пациенты с коронавирусом были направлены из Штефан-Водэ на лечение в муниципий Кишинев. В то же время больница Сорок пока остается функциональной.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.