Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 29 марта (ВИДЕО)

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове на утро 29 марта остается прежним: 231. 58 из них были завезены в страну, остальные – местные.

В больнице имени Тома Чорбэ остаются 126 человек. В среднем состоянии – 91, в удовлетворительном – 35. В детской инфекционной больнице 14 детей и 5 взрослых. Их состояние также оценивается как среднее и удовлетворительное. В РКБ госпитализированы 15 человек: 13 в тяжелом состоянии, 2 в среднем. В больнице “Эмилиан Коцага” один человек, состояние удовлетворительное. В больнице при Министерстве здравоохранения остаются 41 человек, все в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, как было обещано ранее, власти задействовали больницы в Бельцах и в Каушанах. Эти учреждения принимают пациентов с подозрением на коронавирус. На следующей неделе будут активизированы и другие больницы – как в районах страны, так и в муниципии Кишинев.

Министр здравоохранения также рассказала, что число обращений в “скорую” резко выросло за последние дни. Она поблагодарила врачей за их вклад.

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