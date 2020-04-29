Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 29 апреля (ВИДЕО)

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 29 апреля (ВИДЕО)

До настоящего момента в Молдове на коронавирус проверили 17228 человек. 3638 из них оказались зараженными. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. 

141 случай был “завезен” в страну, остальные – местные.

26 человек подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивается как крайне тяжелое. В тяжелом состоянии 218 человек, в среднем – 535. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из больниц страны выписали еще 139 пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 1114.

Стоит также отметить, что за последние сутки в “скорую” поступило 1882 вызова.

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