Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 28 марта (ВИДЕО)

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове на утро 28 марта осталось неизменным: 199. 56 из них были завезены: из Италии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Украины, Российской Федерации, Украины, Румынии, Чехии и Германии. Остальные – местные: в Кишиневе, Хынчештах, Сороках, Штефан-Водэ, Яловенах, Каушанах, Кагуле, Новых Аненах, Рышканах, Бельцах, Сынжерей, Кантемире, Оргееве, Тараклии, Страшенах и Приднестровье.

Состояние пациентов больницы имени Тома Чорбэ является средним или удовлетворительным. В детской инфекционной больнице – такая же ситуация. В РКБ есть пациенты в тяжелом и в среднем состоянии. В клинике “Эмилиан Коцага” состояние пациента перешло от среднего к удовлетворительному. В больнице при Министерстве здравоохранения пациенты чувствуют себя удовлетворительно, рассказала Виорика Думбрэвяну.

В число зараженных входят 10 жителей Приднестровья. Двое лечатся в Кишиневе, остальные – в больницах на левом берегу Днестра. Их состояние оценивается как среднее и удовлетворительное.

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