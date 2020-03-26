Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 26 марта (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 26 марта число подтвержденных случаев в Молдове осталось прежним: 149. Всего же на коронавирус до сегодняшнего дня проверили 1164 жителей нашей страны.

Из числа подтвержденных случаев 49 были “завезены” в страну: из Италии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Украины, России, Румынии, Чехии и Германии. Остальные 100 случаев – местные: они зарегистрированы в Кишиневе, Хынчештах, Сороках, Штефан-Водэ, Каушанах, Яловенах, Новых Аненах, Рышканах, Сынжерей, Кантемире, Страшенах, а также в Приднестровье.

В больнице имени Тома Чорбэ на сегодняшний день 25 человек остаются в тяжелом состоянии, в среднем – 73, в удовлетворительном – 25. В детской инфекционной больнице 10 пациентов – 8 детей и 2 мамы. Они в среднем состоянии. В РКБ 4 пациента: 1 в среднем состоянии, 3 – в тяжелом. В Институте матери и ребенка находится инфицированная женщина, ее состояние оценивается как среднее.

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