Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 24 марта (ВИДЕО)

0

По состоянию на утро 24 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове остается прежним: 109. Больше всего из них – в Кишиневе: 40.

В Хынчештах – 17, в Каушанах и Штефан-Водэ – по 8, в Яловенах и в Приднестровье – по 6, в Сороках – 5, в Новых Аненах – 4, в Сынжерей – 3, в Кантемире и Рышканах – по 2, по одному – в Басарабяске, Кагуле, Кэлэраше, Дубоссарах, Флорештах, Леова, Оргееве, Шолдэнештах.

64 из заболевших – женщины. Остальные – мужчины. Что касается возраста инфицированных, ситуация следующая:

5-9 лет – 1 случай; 10-19 лет – 8 случаев; 20-29 лет – 17 случаев; 30-39 лет – 23 случая; 40-49 лет – 13 случаев; 50-59 лет – 27 случаев; 60-69 лет – 16 случаев; 70-79 лет – 2 случая; 80 лет и старше – 2 случая.

43 случая были “завезены” в Молдову: из Италии, Франции, Швейцарии, Украины, Российской Федерации, Румынии и Чехии. Местных случаев – 66.

Состояние 8 заболевших детей оценивается как среднее. В то же время состояние 10 взрослых остается тяжелым, но стабильным. 7 человек в удовлетворительном состоянии, остальные – в среднем. В РКБ остаются трое пациентов: один – в среднем, двое – в тяжелом состоянии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.